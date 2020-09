Game of Thrones : Jon Snow, un mauvais rôle ? Kit Harington ne veut plus jouer de tels personnages

Vous avez adoré suivre Kit Harington en tant que Jon Snow dans Game of Thrones ? Et bah on espère que vous avez les DVD chez vous, car c'était probablement la dernière fois que le comédien incarnait un tel personnage à l'écran. Rassurez-vous, il aime toujours autant ce héros si particulier de l'univers de George R.R. Martin, mais il a envie de faire évoluer les personnages masculins au cinéma et dans les séries.

Kit Harington contre les rôles toxiques

"J'ai le sentiment que les hommes ont un problème émotionnel, un blocage et que ce blocage remonte depuis la Seconde Guerre mondiale et a été transmis de grand-père à père à fils" a-t-il notamment révélé au Telegraph. Kit Harington le rappelle bien, on vit dans une société où la masculinité toxique est omniprésente et où les films/séries ont un réel impact à ce sujet.

"Nous, les hommes, ne parlons jamais de comment nous nous sentons, parce que cela semble révéler une faiblesse, ça n'est pas masculin" a-t-il ainsi poursuivi, avant de préciser, "Et pour avoir incarné un homme qui était silencieux, héroïque... j'ai réalisé avec le temps que ça n'était plus le genre de rôle que je souhaitais jouer." Puis, Kit Harington l'a ensuite assuré, "Ca n'est plus le genre de rôle masculin que le monde a besoin de voir".

A l'heure où les rumeurs entourant le futur James Bond vont bon train, on peut déjà rayer un nom de cette liste.