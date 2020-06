Game of Thrones : Kit Harington défend et explique la fin de Jon Snow

La fin de Game of Thrones a fait polémique pour différentes raisons. Il y a ceux qui ont trouvé la réalisation bâclée avec de grosses intrigues condensées en quelques minutes seulement, et il y a ceux qui ont été surpris/dégoûtés par la résolution de certains mystères, notamment sur l'identité de la personne qui était destinée à poser ses fesses sur le Trône. En effet, là où beaucoup de fans espéraient y voir logiquement Jon Snow, véritable héros de cette histoire, celui-ci a finalement passé quelques jours en prison après avoir tué sa bien-aimée Daenerys avant d'être renvoyé dans le Nord pour "surveiller" le mur, pendant que Bran s'installait confortablement sur le fauteuil.

Jon Snow appartient au Nord

Pourtant, là où une partie du public n'arrive toujours pas à accepter cette conclusion, Kit Harington - l'interprète de Jon Snow, est le premier à l'applaudir. Lors d'un chat-video, le comédien a rappelé en quoi cette fin pour son héros était la plus logique, "Quand les gens viennent me voir et me disent 'J'aurais aimé que tu sois sur le Trône' ou 'J'aurais aimé que toi et Dany soyez sur le Trône', je ne peux pas être plus en désaccord que ça avec eux. La place de Jon a toujours été dans le Nord".

A en croire l'acteur, son personnage serait celui qui représenterait le mieux Ned Stark. Or, on le sait, le père de cette famille si particulière n'a jamais été fan de Westeros, "Quand Ned allait dans le Sud, il était en danger. Jon est toujours le plus heureux dans le Nord. Tormund lui a d'ailleurs dit, 'Tu es le Nord'. Et c'est vrai, il appartient au Nord du mur !"

Un personnage pas destiné à être roi

Par ailleurs, à tous ceux qui regrettent encore aujourd'hui de ne pas avoir vu Jon Snow obtenir la couronne après tous ses sacrifices et combats, Kit Harington n'a pas hésité à confier que cette mission n'a jamais été la sienne. Oui, il a été un héros pour les besoins de ce monde, mais il n'y a pris aucun plaisir, "Il a été coincé avec tout ce poids sur les épaules durant l'intégralité de la série, c'est un personnage visuellement lourd - il porte littéralement un énorme manteau qui symbolise ce poids. Et ce que je voulais pour la fin, c'est voir cette lueur en lui. Tout tombe enfin, tout ce terrible fardeau qu'il a été contraint de porter s'en va à mesure qu'il traverse le Mur".

On ne sait pas si ça suffira à convaincre le public, mais l'acteur l'assure, il pourrait continuer à défendre cette fin "pendant des heures" !