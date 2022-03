Kim Glow, sans soutien-gorge : découvrez le nom étonnant qu'elle donne à sa poitrine

C'est une nouvelle vie qui s'offre à Kim Glow ! La star de télé-réalité a récemment pris la décision de partir s'installer à Dubaï comme ses collègues Julien Tanti, qui est apparu entièrement nu dans un épisode des Marseillais au Mexique, Benjamin Samat, qui s'est marié avec Maddy Burciaga, Jessica Thivenin, et bien d'autres...

L'ancienne meilleure amie de Shanna Kress est connue pour son franc-parler. Elle a récemment expliqué s'être sentie en insécurité sur le tournage des Anges et a beaucoup fait parler d'elle ses derniers temps suite à ses propos complotistes sur la Covid-19.

"Ils sont à l'air libre"

A Dubaï, Kim est beaucoup moins embêtée par les restrictions sanitaires qu'en France. Même si ces dernières ont récemment été allégées. Et pour fêter la fin du port du masque, l'ex d'Anthony Matéo a décidé de se rendre au restaurant avec une amie.

Toujours aussi tête en l'air, ce n'est qu'une fois installée à table qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de mettre son soutien-gorge. Une maladresse qui l'a beaucoup amusée. "Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un soutif ! Ils sont à l'air libre (...) Je ne leur ai jamais donné de nom... Comment on pourrait les appeler ? Églantine et Pimprenelle !" déclare-t-elle, morte de rire. On ne sait en revanche toujours pas d'où lui sont venus ces surnoms originaux donnés à ses seins. Décidément, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises avec Kim !