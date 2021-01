Kim Glow ressort des arguments complotistes sur le vaccin contre la covid

Que ferait Kim Glow sans le coronavirus ? Dès que l'influenceuse buzze sur la Toile, il y a un rapport avec la Covid-19. Par exemple, elle a décidé de se présenter aux présidentielles 2022 après avoir prédit le reconfinement et est passée dans un délire complotiste avec le vaccin : "On n'aura plus de liberté, on va tous être pucés, mais pas une puce de chien ou chat qu'on peut retirer... Non. Des nanoparticules ce sera. On ne pourra pas les retirer (...) Tout sera contrôlé. Ce n'est pas de la fabulation, c'est réel."

Kim Glow nous reparle du vaccin contre le coronavirus

Aujourd'hui, professeure Kim Glow est de retour avec de nouvelles accusations, suite au début de la campagne de vaccination : "S'il y a trop d'effets secondaires, on arrêtera la vaccination. Tant pis pour ceux qui se sont déjà fait vaccinés", a balancé l'ex-candidate des Anges 9 sur Instagram avant d'affirmer (sans aucune preuve de ce qu'elle avance) : "Il y a déjà des malaises, des paralysies suite aux vaccins. Ça commence ! Mais le plus magnifique ça restera quand même le : 'Pas d'obligation de vaccin, mais sans le vaccin tu ne peux plus rien faire'. Donc tu es subtilement obligé de te faire vacciner... e******... Pardon !"