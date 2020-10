Kim Glow a prédit le reconfinement : elle annonce sa candidature à la présidentielle 2022

Après Afida Turner, c'est au tour de Kim Glow d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2022 ! L'influenceuse a pris cette décision après avoir prédit le reconfinement le 24 octobre 2020, soit 4 jours avant le discours officiel du Président de la République, Emmanuel Macron : "Un ami CRS m'a dit qu'ils ont reçu une information : le reconfinement de la France entière le 28 octobre", a-t-elle partagé sur TikTok. Son ami CRS a donc reçu la bonne info.

Le reconfinement prendra effet ce jeudi 29 octobre à minuit et durera jusqu'au 1er décembre minimum : il peut bien évidemment être prolongé si la crise sanitaire à cause du coronavirus se dégrade encore. En attendant, Kim Glow commence sa campagne pour la présidentielle 2022 : "Mes chers compatriotes. Samedi 24 octobre, je vous ai annoncé officiellement, avant même le gouvernement, le reconfinement de la France entière ! Ne doutez plus jamais de moi ! J'ai pris la décision de me présenter aux prochaines élections présidentielle de 2022", explique-t-elle en story sur Instagram.

L'ex-candidate des Marseillais dévoile ensuite son programme : "Si je suis Présidente, je veux absolument que le Smic remonte à 2 000 euros pour tout le monde. Ensuite, je veux que tous les sans-abris aient un logement sans exception, qu'il n'y ait plus les sans-abris en France. Des immeubles gigantesques que pour eux. Ensuite, je veux retirer le permis à point, repasser au permis où quand a une infraction tu paies une amende et tu gardes tes points (...) J'ai une campagne extraordinaire."

Et alors que les internautes sont souvent nombreux à critiquer Kim Glow pour ses discours parfois déplacés, comme celui sur les gens qui gagnent le Smic, à la "petite vie de merde" (on comprend donc mieux pourquoi elle souhaite remonter le Smic à 2 000 euros), ils sont aujourd'hui pas mal à lui présenter leurs excuses.