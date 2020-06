Afida Turner annonce sa candidature à la présidentielle 2022 : les internautes perplexes

Les internautes réagissent

Une technique qui a fonctionné puisque les internautes sont nombreux à avoir réagi à l'annonce inattendue d'Afida Turner. Il y a des gens pour et des gens contre : "Donc nous en sommes là ? #afidaturner #presidentielle2022", "Jean Marie Bigard. Cyril Hanouna. Afida Turner. Sérieux, la présidentielle 2022, elle va être présentée par Benjamin Castaldi et pour voter, y'aura des SMS surtaxés", "J'étais sûr que ça arriverait un jour. Vive Afida et vive la France", "Hanouna, Bigard et maintenant, elle. #electionspresidentielles2022 ça va être le Marrakech du rire, jpp déjà", peut-on lire sur Twitter.