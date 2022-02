Kanye West de nouveau en couple ? Il s'affiche avec le sosie de... Kim Kardashian !

Le rappeur s'est récemment mis à suivre Léana sur Instagram, mais la star de télé-réalité française l'aurait snobé. Ces derniers temps, il s'est affiché plusieurs fois avec une autre brune pulpeuse : Chaney Jones. Et personne ne peut nier la ressemblance entre l'influenceuse aux 154 000 abonnés et Kim Kardashian. Ce jeudi 24 février, la jolie brune de 24 ans et Kanye ont été aperçus en train de déjeuner ensemble à Miami. Quelques jours plus tôt, elle était déjà présente au concert de présentation de son nouvel album "Donda 2", lors duquel l'artiste a encore évoqué de nombreuses fois son ex et son nouveau petit ami.

Malgré cette nouvelle fréquentation, Kanye West reste persuadé qu'il réussira à se remettre avec Kim. Il l'assure dans son album et menace même le boyfriend de son ex-femme.