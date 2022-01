Kanye West : Julia Fox uniquement attirée par son argent ? L'actrice pousse un coup de gueule

Alors que l'on pensait Kanye West prêt à tout pour récupérer Kim Kardashian et ainsi éviter un divorce compliqué (et coûteux), le rappeur a finalement décidé de tourner la page de son histoire avec la reine de la télé-réalité et de l'influence aux USA. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'artiste est en effet en couple avec Julia Fox, une actrice encore méconnue que l'on a néanmoins pu voir dans le film Uncut Gems sur Netflix.

Julia Fox attirée par l'argent de Kanye West ?

Une relation naissante à l'origine de tous les fantasmes, ce qui n'est pas toujours facile à vivre pour la comédienne. Invitée du podcast Forbidden Fruits, Julia Fox a déploré être aujourd'hui la cible de nombreuses critiques et insinuations douteuses, "Les gens sont là en mode, 'Oh, tu n'es avec lui que pour la gloire, pour te faire connaître, tu n'es intéressée que par l'argent'".

Des réactions inattendues qui ne pourraient pas être plus fausses. Elle l'a confié avec humour, "Les gars, depuis que je suis adulte je ne suis sortie qu'avec des milliardaires !" Surtout, elle l'a ensuite précisé, contrairement aux idées reçues, elle s'en fiche d'être remarquée pour son histoire avec Kanye West, "Je reçois toutes ces attentions alors que je ne pourrais pas plus m'en moquer. Regardez plutôt mes films, lisez mon livre. Ca, c'est nettement plus intéressant pour moi que de savoir tous les regards braqués sur moi".

Une relation au jour le jour

Une mise au point importante mais finalement peu surprenante. Il y a quelques semaines, Julia Fox avait déjà révélé qu'elle ne faisait aucun plan sur la comète avec Kanye West. Au contraire, si elle est très heureuse de ce qu'elle vit aujourd'hui, elle préfère profiter au jour le jour sans se prendre la tête, "Pour l'instant, je vis juste l'instant présent et je n'ai aucune attente particulière, a expliqué l'actrice. Il n'y a donc aucune étiquette [sur ce qu'ils vivent]. On est juste deux personnes qui permettent à l'un et l'autre d'aller mieux. C'est un peu une sorte de connexion Gémeau/Verseau. Un truc très inspirant." Une attitude bien loin d'une personne qui ne serait attirée que par l'argent et les connexions.

Reste désormais à espérer que le public commencera, enfin, à entendre ce qu'elle a à dire !