Kanye West et Julia Fox, un couple pour le buzz ? Mise au point de l'actrice face aux rumeurs

Le monde d'Hollywood est visiblement très petit. Tandis que Kim Kardashian et Pete Davidson seraient en couple depuis plusieurs mois maintenant, il vient d'être révélé que Julia Fox - la nouvelle compagne de Kanye West, le futur ex-mari de Kim K., possède un certain passé avec... la star du Saturday Night Live (vous suivez ?).

Kim Kardashian & Peter Davidson, Ye & Julia Fox, des couples pour le buzz ?

En 2019, Pete Davidson et Julia Fox ont en effet travaillé ensemble à l'occasion d'un shooting organisé par Paper Magazine. L'intérêt d'une info finalement peu passionnante ? C'est simple, au regard de ces connexions étranges, de nombreux internautes sont désormais persuadés que toutes ces histoires de couples sont donc montées de toutes pièces par les principaux intéressés, finalement amis dans la vie, afin de faire le buzz.

Alors, info ou intox ? Julia Fox a justement profité de son passage dans le podcast Forbidden Fruits pour réagir à ces accusations. Et sans surprise, ça l'amuse beaucoup. Après avoir rappelé que tous ces liens entre eux ne sont "vraiment pas très sérieux" et sont finalement inévitables dans un tel milieu, "On est des artistes", la comédienne a dévoilé mi-intriguée, mi-étonnée : "Mais c'est vraiment amusant de voir jusqu'où les gens sont prêts à aller avec leurs théories du complot". Puis, elle l'a ensuite précisé : "Il y aura toujours des personnes pour penser que chaque histoire/scandale lié à une célébrité est monté de toutes pièces. Moi je n'y crois pas".

Un couple sans étiquettes d'après Julia Fox

Par ailleurs, afin d'appuyer ses propos, la star a également tenu à rappeler une chose : sa relation avec Ye - le nouveau nom du rappeur, n'a rien de cadré pour le moment. Si tous les deux semblent faits pour être ensemble selon leurs proches, "Toutes les personnes que l'on a en commun, lui et moi, m'ont envoyé des messages pour me dire, 'Oh mon dieu, vous deux ça a tellement de sens'", les deux stars sont encore loin de se projeter dans quoi que ce soit.

"Pour l'instant, je vis juste l'instant présent et je n'ai aucune attente particulière, a expliqué l'actrice. Il n'y a donc aucune étiquette [sur ce qu'ils vivent]. On est juste deux personnes qui permettent à l'un et l'autre d'aller mieux. C'est un peu une sorte de connexion Gémeau/Verseau. Un truc très inspirant."

Vous ne comprenez rien ? Bienvenue à Hollywood !