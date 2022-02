Kanye West s'excuse d'avoir "harcelé" Kim Kardashian : "Je prends mes responsabilités"

Kanye West : après son pétage de câble avec Kim Kardashian et Pete Davidson, il s'excuse

Nouveau craquage pour Kanye West : il a tout fait pour essayer de récupérer Kim Kardashian, dont il est séparé, alors qu'elle et lui-même étaient en couple. Kim K a retrouvé l'amour avec Pete Davidson, l'humoriste du SNL, et Ye s'était recasé avec l'actrice Julia Fox. Mais pour la Saint-Valentin, le rappeur a quand même envoyé un camion de roses à son ex-femme Kim Kardashian, en mode balek pour Pete Davidson et Julia Fox (dont il est séparé depuis). Romantique ? Déplacé ? On vous laisse juger. Et en plus de ça, le designer des Yeezy a traité le nouveau mec de son ex de "squelette" qui a "détruit" sa famille.

Après avoir harcelé Kim Kardashian en la suppliant de le reprendre et après ce clash contre Pete Davidson, Kanye West s'est excusé publiquement. "Dieu... s'il vous plaît, veillez sur moi et gardez mon esprit sain. J'en ai bien besoin en ce moment. À tous ceux qui se sentent seuls, je suis avec vous et je vous aime. Je vous aime, ma famille" a-t-il écrit dans sa story Instagram.