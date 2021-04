Kanye West : sa 1ère paire de Yeezy vendue 1,8 million de dollars, un record

Une paire qui a battu le dernier record, en étant vendue 3 fois plus chère

Les Nike Air Yeezy 1 ont ainsi battu un record et sont devenues les sneakers les plus chères de l'Histoire. Jusqu'ici, ce record était détenu par des Air Jordan 1 de Nike, vendues à 615 000 dollars lors d'une vente organisée par Christie's, en août 2020. Les chaussures de Kanye West ont donc été vendues 3 fois plus chères que le précédent record. Un prix triplé incroyable ! Même l'estimation de Sotheby's était plus basse, l'organisation pensait les vendre à un prix légèrement supérieur à 1 million de dollars.

Ce tarif "témoigne bien du fait que Kanye West est l'un des designers les plus influents de notre époque" a expliqué Brahm Wachter, responsable du streetwear et des nouveaux objets de collection chez Sotheby's, dans un communiqué. A noter que les paires de sneakers Air Yeezy 1 se négocient entre 2 000 et 4 000 dollars environ.

Qui a acheté ces sneakers ?

C'est le collectionneur new-yorkais Ryan Chang qui a acheté ces baskets Nike Air Yeezy 1, que Kanye West avait porté. Et ce via la vente aux enchères de Sotheby's donc, mais avec la plateforme Rares. Celle-ci, lancée en mars 2021 par Gerome Sapp (un ex joueur professionnel de football américain), permet à des particuliers d'investir de l'argent dans des paires de sneakers rares. Rares introduit alors les chaussures en bourse et les particuliers peuvent acheter des actions des baskets.