Des Air Jordan portées par Michael Jordan vont être mises aux enchères : records en vue

11 paires de sneakers rares seront en vente

En mai 2020 déjà, une paire de Air Jordan 1 avait explosé un record de vente aux enchères et en 2017, les Converse de Michael Jordan avaient été vendues plus de 190 000 dollars. Et cette nouvelle vente aux enchères en hommage à Michael Jordan devrait battre de nouveaux records. Il s'agit d'un lot de 11 paires de sneakers au total, des Air Jordan qui ont été portées par l'athlète. Cela se passera du 30 juillet 2020 au 13 août 2020 en ligne, sur le site de Christie's. Le nom de cet event ? Original Air Michael : Jordan Game-Worn and Player Exclusive Sneaker Rarities.