Kanye West se met à suivre Léana des Anges sur Insta... elle le snobe

Si le rappeur suit la candidate, c'est pour tout autre chose

Mais si Kanye West suit Léana sur Instagram, ce n'est pas pour tenter de la séduire et lui envoyer des MP. En effet, la raison serait bien loin d'un possible date ou d'un début de relation amoureuse entre le designer et l'influenceuse. Car pour rappel, "Ye" essayerait même de récupérer Kim Kardashian, son ex qui serait recasée.

Le média américain Rap by RAPTV avait repéré le 17 septembre dernier que "Kanye West ne suit plus que des comptes Instagram dont la photo de profil est noire. Qu'est-ce que vous pensez que cela signifie ?". Le site Highsnobiety avait précisé : "Tout le monde - des pages de fans aux célébrités (dont Jaden Smith, Solange Knowles et Kendrick Lamar) en passant par Fashion Nova - reçoit un follow-back s'il a un avatar entièrement noir".