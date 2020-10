Justice League - Snyder Cut : le Joker de Jared Leto sera présent

La Snyder Cut toujours en production

2020 est une année bizarre et cette révélation du Hollywood Reporter vient de nous le confirmer une fois de plus. Ce n'est plus un secret, Zack Snyder a enfin obtenu le feu vert de WB pour produire sa "Synder Cut" du film Justice League. Autrement dit, le réalisateur va pouvoir dévoiler sa version du film qu'il avait envisagé depuis le début, avant de voir son travail être saccagé par le studio et Joss Whedon, son successeur, lorsqu'il a été contraint de quitter la production suite à un problème personnel.

Un projet qui intrigue et excite de nombreux fans, d'autant plus que cette Snyder Cut - qui débarquera sur HBO Max en 2021, pourrait être découpée en plusieurs épisodes d'une heure, devrait être composée de 75% de scènes inédites et bénéficiera d'un budget supplémentaire estimé à 70 millions de dollars afin de terminer la post-production de certains effets spéciaux ET payer des reshoots.

Jared Leto au casting

Et c'est justement ce dernier point qui nous intéresse aujourd'hui. Le Hollywood Reporter vient de le révéler, Zack Snyder serait actuellement en train de filmer le grand retour de Jared Leto dans la peau du Joker, rôle qu'il a tenu une fois dans Suicide Squad. A ce jour, aucune info n'a encore filtré sur l'importance de cette apparition, ni sur les conditions dans lesquelles elle sera mise en scène, mais elle ne serait en rien illogique.

On s'en souvient, si Jared Leto n'était pas au casting de Justice League version Joss Whedon en 2017, Zack Snyder teasait pourtant déjà l'ombre du méchant dans Batman V Superman (poke la scène où Bruce regardait le costume de Robin, tué par le Joker). Mieux, on assistait notamment à un court face-à-face entre le Joker de Leto et le Batman de Affleck au début de Suicide Squad. De quoi donc comprendre que Snyder avait réellement un plan et des choses à dire / faire avec lui dans la suite du DCEU.

Par ailleurs, Jared Leto n'a jamais caché son envie de reprendre ce rôle malgré sa performance décriée dans le naufrage qu'était Suicide Squad. Aussi, cette apparition surprise dans la Snyder Cut pourrait avoir des allures de seconde chance, servir de test et permettre à Warner Bros d'analyser la réaction du public à son sujet. En cas de retours positifs, le studio pourrait en effet (enfin) se décider à lancer un film Joker / Harley Quinn teasé depuis déjà plusieurs années...