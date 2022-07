Johnny Depp va devoir payer une grosse facture inattendue à cause d'Amber Heard et le procès

Le 1er juin 2022, Johnny Depp a remporté son procès contre Amber Heard qu'il accusait de diffamation après avoir vu son ex-femme sous-entendre qu'elle aurait été victime de violences conjugales durant leur mariage. Condamnée pour avoir "méprisé la vérité en sachant que les déclarations étaient probablement fausses" et avoir agi avec "une réelle malveillance", l'actrice d'Aquaman 2 doit désormais lui payer deux lourdes amendes : 10 millions de dollars pour dommages et intérêts compensatoires, et 5 millions de dollars pour dommages punitifs, dont le montant a été réduit à 350 000$ selon une loi en vigueur en Virginie, Etat dans lequel a eu lieu le procès.

Une facture salée pour Johnny Depp à cause du procès

Cependant, si l'acteur est donc supposé recevoir un versement à hauteur de 8,3 millions de dollars (deux millions sont retirés en raison d'une autre affaire), c'est lui qui va déjà devoir passer à la caisse. La raison ? Un juge américain l'a tout simplement intimé de payer une facture de 38 000$ à l'ACLU (Union américaine pour les libertés civiles, une association). Pourquoi ?

Afin de mettre à mal la crédibilité d'Amber Heard aux yeux du jury, l'équipe de Johnny Depp avait en effet demandé à l'ACLU de dévoiler publiquement de nombreux documents internes capables d'attester que la comédienne n'avait jamais versé son don de 7 millions de dollars - somme reçue lors du divorce du couple, qu'elle avait pourtant assuré avoir effectué à de nombreuses reprises dans les médias.

L'ACLU justifie la somme

Un coup stratégique payant puisqu'il a effectivement été démontré durant le procès que la star n'avait jamais effectué ce don, ce qui a visiblement choqué les jurés, mais également coûteux. A en croire l'ACLU, la production des 1900 documents mis à disposition des avocats aurait demandé énormément de temps et de moyens. Aussi, l'association a demandé au juge d'ordonner à Johnny Depp de payer la facture qui s'élèverait à 86 000$.

Une somme jugée "exorbitante et peu raisonnable" par les avocats du comédien, mais également par le juge. Ainsi, celui-ci s'est rangé du côté de l'ancienne star de Pirates des Caraïbes et a préféré réduire la somme à 38 000$. Reste désormais à savoir si Johnny Depp va lui-même payer la facture ou déduire cette somme de l'amende globale infligée à Amber Heard en lui demandant de rédiger le chèque en son nom.