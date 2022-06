Amber Heard : "J'ai le coeur brisé", 1ère réaction de l'actrice après son procès perdu contre Johnny Depp

Poursuivie pour diffamation par Johnny Depp, son ex-mari, qu'elle avait accusé de violences conjugales durant leur mariage, Amber Heard vient d'être condamnée par le jury à la suite d'un procès de six semaines qui s'est tenu en Virginie aux USA.

Amber Heard perd son procès contre Johnny Depp

Après trois jours de délibérations durant lesquels les jurés ont pu de nouveau examiner toutes les preuves apportées, ils ont en effet estimé que les déclarations de l'actrice d'Aquaman lors de son article publié dans le Washington Post en 2018 étaient "fausses" et imaginées avec "une réelle malveillance".

Pire, alors qu'elle vient d'écoper de deux amendes, l'une de 10 millions de dollars pour dommages et intérêts compensatoires, une autre de 5 millions de dollars pour dommages punitifs, Amber Heard a également vu les jurés estimer qu'elle avait "méprisé la vérité en sachant que les déclarations étaient probablement fausses", ce qui induit qu'au-delà de la diffamation, elle aurait été à l'origine d'une certaine manipulation.

A noter tout de même que la star a de son côté gagné 2 millions de dollars pour diffamation suite aux propos de l'avocat de Johnny Depp. Ce dernier avait en effet déclaré que l'actrice (qui aurait été conseillée par un avocat) et ses amis avaient piégé son client en mettant en scène de faux dégâts afin de les faire examiner deux fois par la police lors d'une soirée, en vain. Néanmoins, aucun dommage punitif n'a été accordé, ce qui signifie que le jury n'a pas cru que l'avocat avait délibérément menti, mais qu'il avait simplement manqué de preuves pour corroboré ses propos.

"Je suis triste d'avoir perdu cette affaire"

Dans tous les cas, c'est peu dire qu'Amber Heard a été déçue par ce verdict. Tandis que Johnny Depp a logiquement célébré sa victoire lors d'un communiqué, l'actrice - qui aurait décidé de faire appel, vient à l'inverse de déplorer cette décision. "La déception que je ressens aujourd'hui est indescriptible, a-t-elle écrit dans un post Instagram. J'ai le coeur brisé de voir que la montagne de preuves n'a pas été suffisante pour affronter le pouvoir disproportionné et l'influence de mon ex-mari".

Puis, là où Johnny Depp espère que sa victoire aidera les femmes et les hommes dans son cas, accusé(e) à tort, la comédienne a précisé, "Je suis encore plus déçue de ce verdict pour ce qu'il signifie pour les autres femmes. C'est un retour en arrière". Malgré les preuves avancées durant le procès vis-à-vis de son comportement par les avocats de son ex-mari et le jugement officiel, Amber Heard assure être la victime de cette histoire.

"C'est un retour en arrière vers un temps où quand une femme parle publiquement, elle peut être publiquement humiliée. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux, a-t-elle révélé, attristée de se voir privée de sa liberté d'expression. Je suis triste d'avoir perdu cette affaire. Mais je le suis encore plus d'avoir visiblement perdu mon droit, que je pensais avoir en tant qu'américaine, de pouvoir parler librement et ouvertement".