Johnny Depp gagne son procès contre Amber Heard et savoure sa victoire : "Le jury m'a redonné ma vie"

Ce mercredi 1er juin 2022 restera un jour historique pour Johnny Depp et ses proches. Après une longue bataille judiciaire de près de six ans à l'encontre de son ex-femme, Amber Heard, qui l'accusait de violences conjugales durant leur mariage, l'ex-star de Pirates des Caraïbes a finalement remporté le procès en diffamation qu'il lui avait intenté.

Johnny Depp gagne son procès contre Amber Heard

Tandis que les deux clans se sont opposés dans un tribunal de Virginie (USA) pendant six longues semaines afin de faire entendre leur voix et exposer leurs preuves, les jurés - après une délibération de trois jours, ont estimé qu'Amber Heard avait effectivement diffamé Johnny Depp à travers trois déclarations considérées comme "fausses" et imaginées avec "une réelle malveillance".

Face à cela, l'actrice d'Aquaman a été condamnée à une amende de 10 millions de dollars pour dommages et intérêts compensatoires, mais également à une amende de 5 millions de dollars pour dommages punitifs. Cette seconde somme est probablement la plus importante puisque cela signifie que le jury a estimé qu'au-delà de la diffamation, Amber Heard méritait d'être sanctionnée pour avoir agit de façon intentionnelle afin de "mépriser la vérité en sachant que les déclarations étaient probablement fausses". Une amende jugée comme "punitive" mais également instaurée pour "servir d'exemple afin de prévenir d'autres personnes qui pourraient faire d'autres déclarations du genre dans le futur".

"Le jury m'a redonné ma vie"

Sans surprise, Amber Heard aurait déjà la volonté de faire appel de cette décision, mais Johnny Depp savoure aujourd'hui pleinement sa victoire. Dès l'annonce du verdict, le comédien a en effet publié un communiqué sur Instagram dans lequel il exprime son soulagement, mais également sa gratitude envers toutes les personnes qui l'ont soutenu durant cette épreuve.

"Six ans plus tard, le jury m'a redonné ma vie. J'en suis sincèrement honoré, a-t-il déclaré après avoir rappelé comment, "en un battement de cils", sa vie mais également celle de ses enfants et de ses proches "avaient changé pour toujours".

"Ma décision de porter cette affaire, en sachant pertinemment le poids que cette affrontement légal allait me forcer à porter avec cet inévitable spectacle mondial imposé sur ma vie, avait été prise après une réflexion considérable, a-t-il ensuite poursuivi. Le but d'amener cette affaire était de révéler la vérité, malgré les conséquences. Raconter la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui sont restés à mes côtés."

L'acteur en paix, un nouveau chapitre ouvert

Aussi, devant ce verdict tant attendu, Johnny Depp a révélé, "Je me sens en paix en sachant que j'ai finalement accompli ça" et il espère que sa "quête de la vérité aura aidé d'autres personnes, hommes ou femmes, qui peuvent se trouver dans une telle situation". De même, alors que le comédien avait été rapidement blacklisté par Warner Bros et Disney suite à ces accusations (il avait été viré de Les Animaux Fantastiques 3 et il ne sera pas de retour dans un prochain Pirates des Caraïbes), il a rappelé : "J'espère également le retour de la position d'innocent jusqu'à preuve du contraire".

"Le meilleur est à venir et un nouveau chapitre vient enfin de commencer, a-t-il finalement conclu. Veritas numaquam perit. La vérité ne périt jamais".