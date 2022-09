Johnny Depp est en couple avec son avocate, mais pas celle à laquelle vous pensez

"C'est sérieux entre eux"

On ne sait pas quand cette relation a commencé mais, selon des sources de US Weekly, Joelle Rich et Johnny Depp pourraient être en couple depuis plusieurs mois : elle était même venue le soutenir aux Etats-Unis lors du procès contre Amber Heard. "Elle n'avait pas d'obligation professionnelle d'être là" rappelle un proche qui ajoute que l'acteur et l'avocate se seraient retrouvés dans des hôtels. La britannique est mère de deux enfants et était mariée quand elle a rencontré l'acteur mais serait depuis divorcée. "Leur alchimie est folle. C'est sérieux entre eux" assure une source à US Weekly.

Pour l'instant, l'équipe de Johnny Depp n'a pas réagi à cette rumeur. Cet été, il s'était murmuré que l'ex Jack Sparrow s'était rapproché de son autre avocate, Camille Vasquez, en plein procès. Une chose que cette dernière avait clairement démenti. "C'est décevant que certains médias aient parlé de ça et ont dit que mes interactions avec Johnny - qui est un ami que je connais et représente depuis quatre ans et demi - étaient inappropriées et peu professionnelles. C'est décevant d'entendre ça" avait-elle déclaré. Et d'ajouter : "Ce n'est pas éthique de sortir avec un client et en plus de ça, c'est sexiste de dire ça".