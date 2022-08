Johnny Depp en roi de France : première photo impressionnante de son nouveau rôle au cinéma

Un projet important pour l'acteur

Pour l'heure, on ne sait pas encore quelle sera l'importance de son rôle à l'écran - la relation entre Jeanne du Barry et Louis XV n'a duré que six ans en raison de la mort de ce dernier, mais celui-ci suffit à rendre le sourire à l'acteur. Et pour cause, il s'agit de son premier tournage en trois ans, lui qui s'était retrouvé blacklisté en raison de ses problèmes juridiques avec Amber Heard.

Aucune date de sortie n'est encore connue pour Jeanne du Barry, mais on sait déjà que ce film sera également porté par Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory et India Hair, tandis que Maïwenn se glissera dans la peau de l'héroïne principale.