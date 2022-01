Johnny Depp : après son renvoi des Animaux Fantastiques, il revient en roi dans un film français

Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 2 : l'acteur viré, il retrouve un rôle dans un film de Maïwenn

Johnny Depp is back. "Boycotté" par Hollywood selon ses propres dires suite à l'affaire judiciaire qui l'oppose à Amber Heard, l'acteur va faire son retour au cinéma, plus d'un an après son renvoi de la saga Les Animaux Fantastiques. Et c'est dans un film français signé Maiwenn que l'ex Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes va jouer.