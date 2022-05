Johnny Depp en couple avec son avocate ? Les internautes en plein doute

Une relation purement professionnelle

Mais, d'après les sources de TMZ, il n'y aurait absolument rien d'autre entre les deux qu'une relation professionnelle. Ces rumeurs de couple seraient seulement de la fan fiction. La jeune femme serait d'ailleurs déjà prise et entretiendrait une relation sérieuse depuis plusieurs mois avec un britannique qui travaille dans l'immobilier.

Concernant les sourires et les regards complices, l'avocate apprécierait seulement l'humour de son client. Et c'est vrai que certaines parties du procès peuvent prêter à rire, notamment la fameuse affaire du caca dans le lit. Les sources révèlent également que Johnny Depp est tout simplement à l'aise et amical avec tous les membres de son équipe juridique.

Il n'y a donc aucun coup de foudre en vu entre l'acteur et Camille Vasquez... Dommage parce qu'une histoire d'amour qui commence au tribunal, ce serait une superbe idée de film !