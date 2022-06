Johnny Depp en couple avec son avocate Camille Vasquez ? Elle réagit enfin aux rumeurs

Le procès en diffamation opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard s'est terminé sur une victoire de l'acteur. Pendant six semaines, les deux stars du cinéma se sont déchirées au tribunal et ont fait les gros titres. Mais une rumeur a aussi circulé sur le web : l'ex-star de Pirates des Caraïbes aurait craqué pour son avocate, Camille Vasquez. Une info rapidement démentie qui a un peu énervé la principale intéressée.

Camille Vasquez réagit aux rumeurs de couple avec Johnny Depp

Grâce au procès de Johnny Depp et Amber Heard, Camille Vasquez est un peu devenue une star. L'avocate a même eu droit à une promotion après sa victoire ! Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est d'être au coeur de rumeurs de couple avec l'acteur. Car comme elle l'assure dans une nouvelle interview donnée à People, Camille Vasquez est "très heureuse" en amour actuellement. L'avocate a d'ailleurs réagi aux rumeurs qui ne l'ont pas fait rire. "J'imagine que c'est comme ça quand on est une femme qui fait son travail" a-t-elle d'abord déclaré avant d'ajouter : "C'est décevant que certains médias aient parlé de ça et ont dit que mes interactions avec Johnny - qui est un ami que je connais et représente depuis quatre ans et demi - étaient inappropriés et peu professionnelles. C'est décevant d'entendre ça".

Camille Vasquez explique aussi qu'elle est simplement proche de son client - comme de tous ses autres clients - car elle tient à eux. "Nous sommes devenus proches. Et quand je dis nous, je parle de toute l'équipe et bien sûr, cela inclus Johnny. Je suis cubaine et colombienne. Je suis tactile (...) Je fais des câlins à tout le monde et je n'ai pas honte de ça" a-t-elle aussi confié.

>> QUIZ Johnny Depp VS Amber Heard : vrai ou faux, as-tu bien suivi le procès ? <<

"C'est sexiste"

Dans son interview, elle en a aussi profité pour tacler ceux qui ont lancé les rumeurs et y ont cru. "Ce n'est pas éthique de sortir avec un client et en plus de ça, c'est sexiste de dire ça. C'est dommage et décevant mais en même temps, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que j'ai été surprise" a aussi assuré Camille Vasquez. Evoquant le procès, elle a aussi confié avoir été très émue par Johnny Depp. "Cet homme se battait pour sa vie et ça m'a brisé le coeur de le voir chaque jour assis là à entendre des accusations horribles contre lui. Si j'ai pu lui apporter un peu de réconfort, évidemment je l'ai fait, que ce soit en lui prenant la main ou en lui faisant comprendre que nous étions là et que nous allions nous battre car il le mérite" conclut-elle.