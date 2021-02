Je te promets : Camille Lou n'était pas du tout chaude au départ pour jouer dans la série

Camille Lou a failli dire non à Je te promets

Connue comme chanteuse, notamment dans les comédies musicales 1789 : Les Amants de la Bastille et La Légende du roi Arthur, mais aussi comme actrice dans des séries comme Les Bracelets rouges et Le Bazar de la Charité, Camille Lou est au casting de Je te promets sur TF1. Il s'agit du remake français de This Is Us. Camille Lou y incarne Florence, qui a failli être interprétée par Jenifer. La comédienne y joue aux côtés de Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé, Narcisse Mame, Nathalie Roussel, Natacha Lindinger ou encore Lionnel Astier.

Invitée d'Anne Roumanoff dans l'émission Ça fait du bien sur Europe 1, Camille Lou a avoué qu'elle ne connaissait "pas du tout" This Is Us, la version américaine originale de la série. Et la star qui était aussi dans Danse avec les stars 7 sur TF1 a failli dire non à Je te promets. Elle a en effet confié avoir été "refroidie" : "Quand j'ai lu 'adaptation de This Is Us', j'ai eu la même réaction en me disant : 'Oh mon Dieu, non'".

"Mais je l'ai quand même lu, parce que je suis extrêmement curieuse. Et que les a priori, c'est stupide" a précisé Camille Lou. Et en lisant le scénario de Je te promets, elle a tout de suite changé d'avis car elle a adoré.