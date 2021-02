Je te promets : Marilou Berry porte-t-elle des prothèses pour jouer Maud ?

Ce lundi 15 février, TF1 diffuse deux nouveaux épisodes de Je te promets, le remake français de la série américaine This is Us. Dans le show, Marilou Berry incarne Maud, l'équivalent de Kate, une jeune femme en surpoids. L'actrice s'est confiée sur la façon dont elle abordé ce personnage et dévoilé si elle avait ou non pris du poids pour le tournage.