Iron Man de retour ? Robert Downey Jr entretient l'espoir : "je n'ai pas encore rangé mon costume"

C'était l'un des moments déchirants de l'année 2019 au cinéma. Dans Avengers : Endgame, sorti en salles en avril dernier, Tony Stark/Iron Man se sacrifiait pour arrêter Thanos et mourrait. Même si la fin du personnage était plutôt claire à l'écran, cela n'empêche pas certains fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) de rêver de revoir Robert Downey Jr dans le célèbre costume. Il y a quelques semaines, l'acteur a démenti faire une apparition dans Black Widow (au cinéma le 29 avril), qui racontera le passé de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), elle aussi morte tragiquement dans le dernier volet des Avengers. Si vous aviez perdu tout espoir pour un retour de Iron Man, les dernières déclarations de son (ex ?) interprète vont vous redonner le sourire.

"Tout est possible"

En pleine promo pour le film Le voyage du Dr Dolittle, sorti en salles ce mercredi 5 février, Robert Downey Jr a confié à la version suisse de 20 minutes qu'il n'avait peut-être pas totalement dit adieu à Iron Man. "Qui vous dit qu'Iron Man est vraiment mort ? Je bosse depuis des années avec les studios Marvel et je peux vous garantir que la fin d'une histoire peut être juste le départ d'une autre aventure." a d'abord confié la star de 54 ans.

Même s'il ne remet pas en cause la mort de Tony Stark, l'acteur explique que "tout est possible" d'autant plus suite à l'arrivée de Disney+, disponible en France dès le 24 mars. "Nous allons avoir de multiples opportunités pour de nouvelles séries Marvel ou d'autres films avec ces super-héros. Donc je n'ai pas encore rangé mon costume de Tony Stark dans un carton au fond du garage (rires)." confie Robert Downey Jr qui avoue cependant qu'aucun projet concret n'est en préparation pour le moment. "Je prépare d'autres projets pour ne pas attendre que mon téléphone sonne." conclut-il.

L'univers Marvel s'étend sur Disney+

Lancée en novembre aux Etats-Unis, la plateforme Disney+ va permettre d'étendre l'univers Marvel au-delà des films. En effet, deux séries sont attendues en 2020 : Le Faucon et le soldat de l'hiver avec Anthony Mackie et Sebastian Stan qui sera lancée en août et WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui arrivera en décembre. Plusieurs autres projets autour des personnages d'Avengers sont en préparation dont Loki avec Tom Hiddleston et Hawkeye avec Jeremy Renner. Une série sur Iron Man va-t-elle voir le jour ? On croise les doigts !