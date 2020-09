How to Get Away with Murder : la saison 6 arrive sur Netfix le...

En plus de ses séries originales à venir comme Away dispo le 4 septembre, Ratched qui arrive le 18 septembre ou encore The Haunting of Bly Manor le 9 octobre, Netflix mettra aussi bientôt en ligne de nouvelles saisons de séries diffusées sur les networks américains. Au début du mois de septembre, la plateforme a dévoilé la douzième et dernière saison de The Big Bang Theory et les abonnés pourront bientôt retrouver une autre intégrale.

La saison 6 de How to Get Away with Murder arrive le...

Eh oui, les 90 épisodes de How to Get Away with Murder seront bientôt tous disponibles sur Netfix : c'est le 1er octobre que la plateforme mettra en ligne la sixième et dernière saison de la série avec Viola Davis et elle sera complètement dingue ! C'est sur Twitter qu'on a pu découvrir cette bonne nouvelle puisque le compte officiel de Netflix a répondu à un fan lui demandant quand la saison 6 serait dispo. "Ça tombe bien, on a le jour et le mois : la saison finale de Murder arrive le 1er octobre !" peut-on lire.