How To Get Away with Murder saison 6 : le créateur explique la fin

Eh oui, il va falloir l'accepter : How To Get Away with Murder, c'est fini... Alors que les fans sont encore sous le choc du dernier épisode de la série, diffusé jeudi 14 mai 2020 sur ABC, celui-ci laisse plusieurs interrogations en suspens. Dans une interview accordée à Entertainment, le créateur de la série Peter Nowalk a répondu à plusieurs questions que l'on se pose suite à ce final. Après avoir expliqué pourquoi il a décidé de tuer Bonnie Winterbottom (Liza Weil) et Frank Delfino (Charlie Weber), il a éclairci plusieurs points concernant l'histoire des autres personnages.

Peter Nowalk explique la fin de How To Get Away with Murder

Comme pourquoi Connor Walsh (Jack Falahee) a-t-il choisi d'aller en prison et de demander le divorce à Oliver Hampton (Conrad Ricamora) ? "Depuis le début, Connor se sent plus coupable et a un mépris de soi plus fort que les autres étudiants. Il est celui qui a le plus de mal à ne pas compartimenter et je pense que c'est parce que sa vie a été assez cool comparé aux autres." Pour lui, Connor a eu besoin de laver ses péchés pour avancer dans sa vie : "Je pense que, pour lui, c'était un choix très courageux et qui lui est propre". D'autant que tout semble s'arranger pour lui. A la fin, on le voit en effet aux côtés d'Oliver aux funérailles d'Annalise. Ont-ils divorcé ou sont-ils restés ensemble pendant que Connor était en prison ? Se sont-ils réconcilié des années plus tard ? Chacun est libre d'interprétation : "les gens qui aiment Connor et Oliver peuvent se raconter l'histoire telle qu'ils veulent qu'elle soit. J'ai ma version dans ma tête, mais je ne vais pas la dire." S'il voulait donner des réponses dans ce final, il voulait aussi laisser libre court à l'imagination. C'est réussi !

De nombreuses questions sur Annalise, Connor, Laurel, Tegan...

Une autre interrogation concerne la relation entre Annalise Keating (Viola Davis) et Laurel (Karla Souza), et entre Annalise et Christopher, alors qu'ils semblent avoir été très proches. "Je ne pense pas que Laurel détestait Annalise. Je pense qu'elles étaient juste en conflit. Elles ont toutes les deux aimé Wes, et Christopher est assurément un part de Wes. Annalise a sauvé le bébé. Elles ont toutes les deux aimé ce garçon très fort et peut importe leurs différences, elles ont pu se rassembler autour de Christopher." Autre question : Annalise a-t-elle été en couple avec Tegan, comme les images le font croire ? Pendant combien de temps ? Pourquoi est-ce Eve qui fait le discours aux funérailles d'Annalise ? Une fois encore, l'interprétation est libre et chacun peut se faire sa propre histoire.