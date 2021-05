Ces stars sont de la même famille (et vous ne le saviez peut-être pas)

La bande-annonce d'After avec Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford

On dit souvent que le monde est petit et on ne pense pas si bien dire : même à Hollywood, certaines célébrités sont plus liées qu'on peut le croire. La preuve avec ces stars qui sont en fait de la même famille qu'une autre célébrité. Et vous n'aviez peut-être même jamais fait le rapprochement ! Alors, qui est lié à Hero Fiennes-Tiffin, à Dakota Johnson ou bien à Freddy Carter, vu dans Shadow and Bone ? La réponse grâce à PRBK !

Hero Fiennes-Tiffin est le neveu de Ralph Fienner

Dakota Johnson et Melanie Griffith Dakota Johnson qui a été révélée au grand public dans le rôle d'Anastasia dans Fifty Shades of Grey est en fait la fille de Melanie Griffith et de Don Johnson.

Dakota Johnson est la fille de Melanie Griffith et Don Johnson

Freddy Carter et Tom Austen L'interprète de Kaz Brekker dans Shadow and Bone : la saga Grisha est le petit frère de Tom Austen, de son vrai nom Thomas Michael Carter, vu dans le rôle de Jasper dans The Royals.

Freddy Carter et Tom Auste sont frères

Bessie Carter et Imelda Staunton L'actrice qui joue Prudence Featherington dans La Chronique des Bridgerton est la fille d'Imelda Staunton (Dolores Ombrage dans Harry Potter) et de Jim Carter (Downton Abbey). Mais elle n'a pas de lien avec Freddy Carter.

Bessie Carter est la fille d'Imelda Staunton et de Jim Carter

Lily Collins est la fille de Phil Collins

Josephine et Katherine Langford La star d'After est la petite soeur de Katherine Langford, vue dans 13 Reasons Why et Cursed. Elle a deux ans de moins que son aînée.

Josephine Langford et Katherine Langford sont soeurs

Jessica Capshaw et Steven Spielberg Jessica Capshaw, connue pour son rôle d'Arizona Robbins dans Grey's Anatomy, est la belle-fille de Steven Spielberg. Le réalisateur est marié avec sa mère, Kate, qui est une ancienne actrice.

Jessica Capshaw est la belle-fille de Steven Spielberg

Daisy Head et Anthony Head Celle qui joue Genya dans Shadow and Bone : la saga Grisha est en fait la fille d'Anthony Head qui incarnait Rupert Giles dans Buffy contre les vampires.

Eva Green et Elsa Lunghini Saviez-vous qu'il y a un lien entre Eva Green et Elsa Lunghini que l'on retrouve tous les jours de la semaine dans Ici tout commence sur TF1 ? Les deux actrices sont cousines ! Eva Green est la fille de Marlène Jobert dont la soeur, Christiane, est la maman d'Elsa Lunghini.

Eva Green et Elsa Lunghini sont cousines

Isabelle Nanty et Kristofer Hivju Improbable mais vrai : l'actrice française Isabelle Nanty est de la même famille que Kristofer Hivju alias Tormund dans Game of Thrones. L'acteur est le petit cousin de la française !

Isabelle Nanty et Kristofer Hivju sont cousins

Jack Quaid et Meg Ryan Vu dans Hunger Games et The Boys, Jack Quaid est en réalité le fils de Meg Ryan et de Dennis Quaid, lui aussi acteur.

Jack Quaid est le fils de Meg Ryan

Demi Lovato et Madison de la Garza Eh oui, il y a un lien entre l'ex-star de Disney Channel et celle qui jouait Juanita Solis dans Desperate Housewives : Demi Lovato est la demie-soeur de Madison de la Garza. La mère de Demi Lovato, Dianna, s'est marié avec Eddie avec qui elle a eu Madison.

Demi Lovato est la demi-soeur de Madison de la Garza

Zoë Kravitz et Jason Momoa Eh oui, Zoë Kravitz est de la même famille que Jason Momoa . L'interprète d'Aquaman est le beau-père de l'actrice que l'on retrouvera bientôt dans le film The Batman avec Robert Pattinson : Jason Momoa est marié depuis 2007 avec Lisa Bonet qui est la mère de Zoë Kravitz. Le père de l'actrice n'est autre que le chanteur Lenny Kravitz.

Jason Momoa est le beau-père de Zoë Kravitz

Beanie Feldstein et Jonah Hill Vous avez peut-être déjà vu l'actrice Beanie Feldstein dans les films Lady Bird, Booksmart ou bien dans la série What We Do in the Shadows. Et vous connaissez aussi son frère aîné : Jonah Hill (dont le vrai nom est Jonah Hill Feldstein).

Beanie Feldstein et Jonah Hill sont frère et soueur

Wyatt Russell et Kurt Russell Dans Falcon et le soldat de l'hiver, on a pu découvrir Wyatt Russell qui jouait John Walker, le nouveau Captain America. L'acteur de 34 ans, ancien joueur de hockey sur glace, vu aussi dans Lodge 49 est en réalité le fils de Kurt Russell et de Goldie Hawn. Il est donc aussi le demi-frère de Kate Hudson.

Wyatt Russell est le fils de Kurt Russell

John David Washington et Denzel Washington Vous vous êtes déjà dit que John David Washington et Denzel Washington ont le même nom de famille ? C'est normal : la star de Tenet et Malcolm et Marie est le fils de Denzel Washington. Par contre, ils n'ont aucun lien de parenté avec Kerry Washington.

John David Washington est le fils de Denzel Washington

Sarah Drew et Ben Mackenzie Tous les deux révélés dans des séries (dans Grey's Anatomy pour elle et dans Newport Beach pour lui), Sarah Drew et Ben Mackenzie sont en fait cousins !

Sarah Drew et BEn Mackenzie sont cousins

Tiera et Ali Skovbye Vous avez pu les voir dans des séries disponibles sur Netflix : Tiera Skovbye joue le rôle de Polly dans Riverdale et Ali Skovbye était au casting de Toujours là pour toi où elle joue Tully version ado. Elles sont en fait soeurs !

Kiefer et Sarah Sutherland Chez les Sutherland, la comédie est une affaire de famille : Kiefer Sutherland vu dans 24 heures chrono est le père de Sarah Sutherland qui a notamment joué dans Veep. Et ce n'est pas tout : le père de l'acteur n'est autre que Donald Sutherland alias le Président Snow dans Hunger Games.