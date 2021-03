Falcon et le Soldat de l'Hiver : le nouveau Captain America, un héros que vous allez adorer détester

Lors du premier épisode de Falcon et le Soldat de L'hiver, la nouvelle série de Disney+ issue du MCU, un nouveau Captain America a fait son apparition. Non, il ne s'agissait ni de Sam, ni de Bucky (comme on pouvait le croire au début) mais d'un certain John Walker incarné ici par Wyatt Russell. Un simple troll de la part des créateurs suite aux événements de Avengers Endgame ? Pas vraiment.

Un personnage très spécial chez Marvel

Les fans de comics le savent, John Walker existe réellement dans l'univers de Marvel et ce, depuis 1986. A l'époque, il était présenté comme Super-Patriot et n'était là que pour servir de doublure au véritable Captain America lors de spots publicitaires, visant avant tout à faire la promotion de l'armée.

Un rôle qu'il prenait très à coeur et qui l'a progressivement convaincu d'être aussi important que Captain America, d'être le nouveau symbole du pays, au point de le provoquer parfois en duel et de mettre la population en danger à travers quelques cascades et mises en scène dans les rues.

Finalement, il endossa réellement le titre de Captain America quelques années plus tard, quand Steve Rogers l'abandonna pour celui de Captain. A cet effet, et afin de faire honneur à ce statut, il se lança dans un entraînement aussi fou qu'intense qui lui conféra une certaine puissance et légitimité au combat, ce qui se révéla très utile pour certaines missions.

Sa progression fut malheureusement freinée par les manipulations de Crâne Rouge, ce qui l'obligea à rendre son titre à Steve Rogers après un certain fiasco. Néanmoins, pour le remercier pour ses services et lui prouver qu'il restait un atout pour la nation, la Commission lui offrit une nouvelle identité : U.S. Agent. Et c'est celle-ci qui lui permet aujourd'hui de sauver les USA en étant lui-même et d'être adoubé par les autres héros.

Une version qui va faire réagir les fans

Vous l'aurez compris, ce John Walker n'est donc pas n'importe qui chez Marvel et il ne fait aucun doute que sa version dans Falcon et le Soldat de l'Hiver devrait être intéressante à découvrir. Interrogé à ce sujet par SyFy, Wyatt Russell n'a par ailleurs pas hésité à déclarer avec un certain plaisir, "Les gens vont probablement le détester, même si certains vont l'adorer. C'est en quelque sorte un honneur, j'imagine, d'être détesté dans l'univers de Marvel".

Cependant, le comédien l'a par la suite assuré, à l'instar de ce qu'il se passe dans les comics, son personnage sera bien plus profond et passionnant à suivre qu'il n'y parait. Autrement dit, il ne sera pas qu'une simple coquille vide/marionnette utilisée n'importe comment par les scénaristes, "Je ne pense pas qu'il y a eu énormément de personnages au sein du MCU qui ont subi à un tel dilemme au moment de trouver leur place dans ce monde ultra moralisateur de super-héros. On lui confie le rôle de Captain America et il va le mener à sa façon, il veut bien faire. Mais il a une façon de faire très spécifique. C'est une sorte de chasseur. Il n'est pas Steve Rogers, ils n'ont rien à voir. Ce n'est pas un Boy Scout".

Bref, on peut s'attendre à plein de belles choses à travers ce nouveau Captain America, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Merci Disney+.