Gossip Girl, Pretty Little Liars, Dexter... 12 séries qui vont revenir à la télé

La mode des reboots et des retours dure depuis un moment déjà et ça n'est pas sur le point de s'arrêter. ! Après X-Files, Heroes, 24 heures chrono ou encore Charmed, Roswell, Magnum et MacGyver (toutes les quatre encore diffusées aux US), d'autres séries cultes vont faire leur retour dans les mois à venir. De quoi combler les nostalgiques... ou pas !

Gossip Girl

XOXO, la jeunesse dorée de l'Upper East Side revient ! C'est la plateforme HBO Max qui prépare un reboot de Gossip Girl qui sera en fait une sorte de suite mais avec de nouveaux personnages. Composée de 10 épisodes, la saison 1 se déroule 8 ans après la fin de la série originale et sera centrée sur de nouveaux lycéens. Le créateur, Joshua Safran a d'ores et déjà teasé une série plus queer et inclusive. Kristen Bell sera de retour pour prêter sa voix à Gossip Girl et, côté casting, on retrouvera Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Thomas Doherty ou encore Jordan Alexander.

Nombre d'années entre la fin de la série et son retour : 9 ans.

Pretty Little Liars

Les petites menteuses de Rosewood ont fait leurs adieux en 2017 après 7 saisons mais elles sont déjà de retour ! Après le spin-off The Perfectionists qui n'aura eu qu'une saison, la série a déjà droit à un reboot commandé par la plateforme HBO Max. Cette nouvelle série intitulée Pretty Little Liars: Original Sin sera composée de 10 épisodes et présentera de nouveaux personnages, le tout sous la direction de Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale et des Nouvelles aventures de Sabrina.

Nombre d'années entre la fin de la série et son retour : 4 ans.

Dexter

C'est l'une des annonces qui a surpris les fans de séries. Alors que Dexter a pris fin avec une saison 8 - et un final - très critiqué en 2013, la série va faire son come-back mais pas avec de nouveaux personnages : Michael C. Hall reprendra son rôle dans cette suite. L'occasion de découvrir ce qu'est devenu le serial-killer qui, dans le dernier épisode, avait fui Miami suite à la mort de sa soeur Debra. Il s'était fait passer pour mort et était devenu bûcheron. Le créateur a assuré que cette saison 9 servira à corriger les erreurs de la fin de la série sans pour autant les effacer. Ce n'est donc pas une si mauvaise idée.

Nombre d'années entre la fin de la série et son retour : 8 ans.

Le Prince de Bel Air

Série culte qui a révélé Will Smith, Le Prince de Bel Air va revenir mais avec de nombreux changements par rapport à la comédie des années 90. Cette nouvelle version prévue sur Peacock (la plateforme de NBC Universal) sera une réécriture façon série dramatique. Elle est inspirée d'un court-métrage publié sur YouTube par Morgan Cooper. Prévue pour 2021, la série reprendra la base du show des 90's : Will va quitter Philadelphie pour s'installer à Bel-Air. Mais le show sera plus centré sur le côté dramatique en s'inspirant de nombreux sujets forts aujourd'hui comme le racisme ou les violences policières. Deux saisons sont déjà commandées.

Nombre d'années entre la fin de la série et son retour : 25 ans

Walker, Texas Ranger

Dans les années 90, vous avez aussi peut-être suivi les aventures de Walker, Texas Ranger diffusées en France chaque dimanche après-midi. Le personnage joué par Chuck Norris fera son retour sans l'acteur dans un reboot prévu sur la CW qui diffuse déjà les nouvelles versions de Charmed et Roswell. Intitulée tout simplement Walker, la série mettra en scène Jared Padalecki dans le rôle de Cordell Walker qui, après deux ans passés sous couverture, va retrouver ses deux enfants. Il va aussi (of course) combattre le crime ! Au casting, on retrouvera également Lindsey Morgan (The 100), Keegan Allen (Pretty Little Liars) et Genevieve Padalecki, l'épouse de l'acteur.

Nombre d'années entre la fin de la série et son retour : 20 ans.

Animaniacs

Si vous êtes nés dans les années 90, vous avez sûrement déjà vu au moins un épisodes d'Animaniacs, la série d'animation produite par Steven Spielberg. Yakko, Wakko et Dot font leur retour très bientôt et ils sont toujours en forme ! C'est la plateforme Hulu, affiliée à Disney, qui proposera la nouvelle saison, composée de 13 épisodes, le 20 novembre. La première bande-annonce vient tout juste d'être dévoilé et elle donne envie d'en voir plus !

Nombre d'années entre la fin de la série et son retour : 22 ans.