Good Doctor : le Dr Melendez bientôt de retour à la télé

Depuis fin août, Shaun Murphy est de retour sur TF1 avec les épisodes de la saison 5 de Good Doctor. Une suite compliquée pour le chirurgien incarné par Freddie Highmore. Dans les épisodes précédents, son couple avec Lea (Paige Spara) était en danger après une trahison de la part de la pro en informatique. Heureusement, tout s'est arrangé et on n'a pas eu le coeur une nouvelle fois brisé. Il faut dire que la série médicale nous a déjà plusieurs fois laissé en PLS depuis ses débuts suite aux départs de certains personnages.

Mais il faut l'avouer, on n'a jamais autant pleuré que devant la mort du Dr Melendez, à la fin de la saison 3. Souvenez-vous, pendant le tremblement de terre, le chirurgien était victime de blessures internes qui ont mené à sa mort, alors même qu'on attendait son rapprochement avec Claire. Nicholas Gonzalez qui l'incarnait a dévoilé qu'il n'avait pas choisi de quitter la série mais que ce choix avait été pris par les scénaristes. Mais l'acteur n'était pas resté en mauvais termes avec l'équipe : il avait fait une petite apparition au début de la saison 4, dans une séquence où Claire lui parlait en pleine pandémie de Covid-19. Alors qu'on sait déjà qu'un autre médecin va être danger dans Good Doctor, on a une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent le retour de Nicholas Gonlazez.

Nicholas Gonzalez de retour... dans une nouvelle série

Ce n'est pas dans Good Doctor que l'acteur va reprendre son rôle de Melendez mais il sera très bientôt de retour dans notre télé. Après la fin de la saison 5 de la série médicale avec Freddie Highmore, TF1 diffusera une nouveauté : La Brea. Nicholas Gonzalez joue l'un des rôles principaux de cette nouvelle série dont le pitch va vous faire halluciner.

A Los Angeles, un énorme tremblement de terre créé une énorme et profonde faille dans laquelle disparaissent des centaines de personnes. Alors que la population les croit mort, ils ont en fait survécus et se sont retrouvés plongés en pleine époque préhistorique. La famille Harris se retrouve alors divisée, l'une dans le passé, l'autre dans le présent.