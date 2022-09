Good Doctor saison 5 : Shaun et Lea, la rupture ? "Il n'y a pas toujours de fin heureuse mais..."

La saison 5 de la série ayant déjà été diffusée aux Etats-Unis, on peut déjà vous dire ce qui attend Shaun et Lea : les deux personnages vont bien se marier mais il faudra attendre le dernier épisode de la saison 5. On aura d'ailleurs droit à un grand retour pour la fin de la saison mais il y aura aussi un gros drame après la cérémonie. Good Doctor est renouvelée pour une saison 6 qui débute le 3 octobre aux US.