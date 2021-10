Good Doctor saison 4 : Freddie Highmore réagit à la fausse couche de Lea et tease la suite

La saison 4 de Good Doctor arrive à sa fin : c'est le 27 octobre que TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la saison qui seront marqués par un gros départ. Mais que va-t-il se passer pour Shaun (Freddie Highmore) et Lea (Paige Spara) dans la suite ? Le couple sera-t-il menacé après la terrible perte de leur bébé ?

Freddie Highmore tease la suite

La suite de la saison 4 de Good Doctor ne sera pas très facile pour Shaun et Lea. Après la fausse couche, le couple va tenter de se remettre de cette perte, une chose plus facile à dire qu'à faire. Freddie Highmore qui a récemment dévoilé s'être marié a teasé la suite et fin de la 4ème saison dans une interview donnée à TVInsider lors de la diffusion aux US. "La fausse couche a été horrible, déchirante et traumatisante pour Lea mais aussi pour Shaun. C'est une chose qu'on n'oublie jamais et ça va à jamais changer qui est Shaun et changer la dynamique entre Shaun et Lea" a confié l'acteur. Faut-il comprendre que le couple va rompre ?

L'interprète du chirurgien l'assure, Shaun va tout faire pour tenter de passer à autre chose malgré la peine. "Shaun est un personnage très optimiste et je pense que c'est le genre de personne qui va de l'avant pour trouver une solution et qui pense pouvoir améliorer les choses. Il apporte cela dans leur relation et même s'il est aussi triste que Lea, il gère cela d'un façon différente." ajoute l'acteur. Pour découvrir ce qui vous attend dans le final de la saison 4 de Good Doctor, rendez-vous la semaine prochaine sur TF1.