Freddie Highmore (Good Doctor) est marié : son annonce surprise

"Je ne suis pas du genre à sauter dans tous les sens sur le canapé d'un talk show pour parler de mon excitation. Je sais que vous faites ça en Amérique. Mais je suis aussi heureux que peut l'être un Britannique et je suis marié à une femme vraiment merveilleuse donc oui, je suis très heureux" a expliqué l'acteur.

Et d'ajouter avec humour : "Je n'arrive toujours pas à me faire à la terminologie et au vocabulaire du genre 'homme marié' ça me semble tellement vieux et 'ma femme' tellement possessif. On n'utilise pas trop ces termes pour le moment, on montre juste nos bagues et on dit 'Vous pouvez conclure ce que vous voulez'".