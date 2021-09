Good Doctor saison 5 : la bande-annonce qui tease un grand mariage

C'est le 27 septembre que la saison 5 de Good Doctor débute aux Etats-Unis sur ABC. Eh oui, les Américains ont un an d'avance sur la diffusion française : chez nous, la saison 4 de la série portée par Freddie Highmore vient tout juste de commencer. Une saison qui a été particulièrement mouvementée pour le couple Shaun/Lea (Paige Spara). Après avoir emménagé ensemble, Lea a découvert qu'elle était enceinte mais a perdu le bébé. Dans le final de la saison 4, elle surprenait Shaun en lui demandant de l'épouser, ce qu'il acceptait.

Shaun et Lea vont se marier

La saison 5 de Good Doctor devrait donc débuter sur la préparation du mariage de Lea et Shaun. Oui, ils ne perdent pas de temps ! La première bande-annonce à voir dans notre diaporama tease quelques contretemps pour le couple mais montre aussi les premières images de la cérémonie qui ne devrait pas avoir lieu dans l'épisode 1, précise le créateur David Shore à TVLine. Même si la vidéo laisse le suspense sur de possibles doutes chez Shaun, on imagine que le couple va bien se passer la bague au doigt dans la suite de la série médicale. Ils méritent bien un peu de bonheur !

Ce qui attend les autres personnages

David Shore a également donné quelques informations sur ce qui attend d'autres personnages à savoir le Dr Glassman (Richard Schiff) et le Dr Mateo Rendón Osma (Osvaldo Benavides), le nouveau médecin du St Bonaventure Hospital après le départ de Claire (Antonia Thomas). A la fin de la saison 4, Glassman s'est séparé de Debbie (Sheila Kelley, la vraie femme de Richard Schiff dans la vie) : "Debbie est partie de sa vie et il doit gérer ça. Il essaie de s'en remettre et il essaie de trouver sa place dans un monde dans lequel il n'est plus certain d'être nécessaire, un monde où il a fait beaucoup d'erreurs" tease David Shore.

Quant à Mateo ? Le créateur tease que des soucis judiciaires vont ternir son arrivée à l'hôpital. "A cause de son passé, de son histoire, il va devoir apprendre à ravaler un peu sa fierté" précise le boss de la série médicale.

La saison 5 de Good Doctor sera lancée le 27 septembre aux Etats-Unis. La saison 4 continue tous les mercredis sur TF1.