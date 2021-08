Good Doctor saison 4 : départ, nouveau couple, rupture... 5 choses qui vous attendent

Un médecin quitte la série

En plus du départ de Carly Lever (Jasika Nicole), un autre médecin va quitter Good Doctor et c'est encore plus surprenant : avant la diffusion du final de la saison 4, Antonia Thomas qui jouait Claire Browne a annoncé qu'elle quittait la série. L'actrice a confié que son personnage avait été suffisamment exploré selon elle et expliqué qu'elle avait du mal à tenir le rythme de tournage.

Shaun et Lea face à une grosse surprise

Shaun et Lea seront bien en couple dans cette saison 4 et, en plus de faire face à une pandémie, ils vont avoir droit à une énorme surprise : Lea va découvrir qu'elle est enceinte. Une intrigue touchante et puissante qui ne va malheureusement pas bien se terminer pour le couple. On en dit pas plus pour préserver un tout petit peu de suspense.

Un nouveau couple et une rupture

Côté coeur, il va y avoir du bon et du moins bon d'ailleurs. Un nouveau couple va se former et il s'agit de... Morgan (Fiona Gubelmann) et Alex (Will Yun Lee). Une relation qui sera quand même assez compliquée. Le final va aussi nous amener une rupture puisque Glassman (Richard Schiff) va se séparer de Debbie (Sheila Kelley qui est la femme de Richard Schiff dans la vie). Quant au Dr Lim (Christina Chang) ? Elle pourrait bien elle aussi avoir trouver un nouvel amoureux d'ici la fin de la saison 4.

La saison 4 de Good Doctor est diffusée tous les lundis sur TF1.