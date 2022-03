Good Doctor saison 5 : Antonia Thomas (Claire Browne) déjà de retour dans la série

Tandis que Grey's Anatomy vient de perdre un autre de ses médecins au cours de sa saison 18, The Good Doctor s'apprête à l'inverse à en retrouver un. C'est TVLine qui vient d'annoncer la grande nouvelle, la comédienne Antonia Thomas - l'inoubliable interprète de Claire Browne, va en effet faire son retour à l'écran au cours de la saison 5, actuellement diffusée sur ABC aux USA.

Claire de retour à St. Bonaventure

Une bonne nouvelle ? Oui, mais attention. Comme le précise le site, ce retour sera exceptionnel et donc de courte durée. Pour l'heure, aucune information n'a encore été dévoilée sur les raisons de cette apparition à venir, mais il a néanmoins été précisé que Claire Browne ne sera présente que dans deux épisodes inédits, qui devraient être programmés au printemps prochain.

Autrement dit, la médecin ne va malheureusement pas quitter le Guatemala qu'elle vient tout juste de rejoindre pour retrouver son ancien poste au St. Bonaventure hospital. En revanche, comme le sous-entend déjà Deadline, l'héroïne pourrait être d'une grande aide et d'un soutien important dans les semaines à venir pour Shaun (Freddie Highmore), alors que celui-ci est au centre de terribles tensions avec Lea. Et au regard de leur complicité passée, on a forcément hâte.

L'actrice toujours prête à revenir ponctuellement

Pour rappel, si c'est Antonia Thomas qui avait pris la décision de quitter la série l'an passé "afin d'explorer de nouvelles opportunités créatives", l'actrice avait néanmoins précisé en juin dernier qu'elle gardait la porte grande ouverte à de possibles retours dans Good Doctor.

"J'ai déjà discuté avec Freddie à propos de mon retour et oui, absolument, c'est possible, confiait-elle notamment. Ca n'a pas été une décision facile à prendre que de partir, donc évidemment que j'aimerais pouvoir revenir de temps en temps pour dire bonjour et permettre à Claire d'importer ses nouveaux talents acquis au Guatemala et ses histoires". De quoi ainsi comprendre que ce retour surprise pourrait rapidement être suivi de nouveaux à l'avenir !