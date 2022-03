Grey's Anatomy saison 18 : Cormac Hayes quitte la série, Richard Flood s'explique sur ce choix

C'était teasé la semaine passée, cela vient d'être confirmé : un nouveau médecin vient de quitter l'hôpital de Grey's Anatomy. De qui s'agit-il cette fois ? Du Dr Cormac Hayes. Et rassurez-vous, comme on a pu le découvrir dans l'épisode 10 de la saison 18 diffusé ce jeudi 3 mars 2022 sur ABC aux USA, le personnage de Richard Flood n'a pas été tué par les scénaristes (que l'on sait pourtant sadiques).

Cormac Hayes quitte l'hôpital de Grey's Anatomy

Au contraire, le médecin - qui était apparu pour la première fois au cours de la saison 16, a simplement fait le choix de démissionner afin de retourner vivre en Irlande. Une décision surprenante au regard de ses relations à l'hôpital, mais qui s'explique par son désaccord éthique avec Owen qui a volontairement (et secrètement) aidé à mourir un patient. Aussi, plutôt que de le dénoncer (ça reste un délit) ou se laisser ronger par ce secret en mentant à tous ses proches, Cormac a préféré tourner la page en quittant Seattle.

Et forcément, ces adieux n'ont pas été sans émotion à l'écran. Alors qu'il avait pour ambition de partir par la petite porte, sans passer par la case "au revoir", Meredith (Ellen Pompeo) a tout de même réussi à l'attraper avant son départ afin de le critiquer sur sa volonté de la snober. Réponse du médecin ? "C'est tout simplement parce que, si j'étais venu te dire au revoir, Mer, je n'aurais probablement pas réussi à partir. Tu m'as fait réaliser qu'il peut finalement y avoir une vie après Abigail". Oui, si votre coeur n'est pas brisé après ça, c'est que vous n'en avez pas.

Richard Flood explique son départ

A noter que ce départ semble avoir principalement été décidé par l'acteur. Interrogé à ce sujet par Deadline, Richard Flood a en effet confié son plaisir de voir l'aventure prendre fin au bon moment, "Trois années passées sur cette série, ça me semblait juste. Et j'ai le sentiment que l'arc de mon personnage avec tous ces développements dans son histoire s'approchait naturellement de sa fin, ce qui était génial. J'étais vraiment heureux que tout le monde au sein de la série pense la même chose".

Et à la question, "qu'est-ce qui aurait pu se passer pour Meredith et Cormac s'il était resté ?", le comédien s'est montré particulièrement évasif : "J'imagine que vous vous demandez s'ils se seraient mis ensemble ou non ? Est-ce que, s'ils s'étaient mis en couple, cela aurait fonctionné ? Je pense que les fans auraient aimé en voir plus concernant ce que leur dynamique aurait pu donner, mais ce n'est pas vraiment à moi de le dire".

Une façon détournée de nous faire comprendre que les scénaristes ont déjà un autre développement amoureux en tête pour Meredith ? Ou au contraire, que la porte est ouverte à un futur retour surprise de sa part, afin que Meredith et Cormac obtiennent leur happy ending quand la série prendra fin ? A suivre.