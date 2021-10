Good Doctor saison 5 : un retour de Claire possible ? (et les raisons du départ d'Antonia Thomas)

Au fil des épisodes, Claire n'a pas vraiment vécu des moments positifs dans Good Doctor et ce n'est pas pour rien qu'on l'avait classé dans notre top des persos qui ont vécu une année 2020 horrible. En plus de la mort de Melendez qui l'a beaucoup affectée, elle a aussi fait face au décès de sa mère et à la maladie de son père. En mission humanitaire au Guatemala, elle décidait finalement de ne pas revenir aux Etats-Unis.

Pourquoi Antonia Thomas a-t-elle décidé de quitter la série ?

Mais pourquoi ce départ ? Contrairement à celui de Nicholas Gonzalez qui n'était pas voulu par l'acteur, c'est Antonia Thomas qui a décidé de faire ses adieux à Good Doctor. L'actrice a annoncé son départ juste avant la diffusion du dernier épisode de la saison 4 aux Etats-Unis et a expliqué qu'elle avait l'impression d'avoir tout exploré chez Claire. "Elle a été une héroïne absolument incroyable à explorer, avec tellement de couches, une complexité, des fêlures... C'est le genre de personnage que n'importe quelle actrice rêve de jouer (...) A mon sens, je suis arrivée à un point où j'ai vraiment la sensation que nous avons atteint la limite des différentes choses possibles que Claire pourrait traverser" a-t-elle expliqué.

Et ce n'est pas tout : l'actrice a aussi confié qu'elle avait du mal à tenir le rythme, elle qui est britannique. "Je viens d'un système où lorsque vous jouez un personnage, vous filmez pendant 2/3 saisons car elles ne sont composées que de 6 épisodes, et puis vous pouvez ensuite faire autre chose." a ajouté la star.

Un retour de Claire possible ?

Mais Claire a-t-elle pour autant fait sa dernière apparition ? Pas forcément ! David Shore, le créateur de Good Doctor, a assuré qu'Antonia Thomas pourrait revenir dans la suite de la série. "Je ne veux rien promettre mais elle veut revenir et on veut qu'elle revienne. Nous trouverons une excuse pour la faire revenir pour un épisode ou deux" a-t-il assuré. Découvrez aussi les premières infos sur la saison 5 de Good Doctor.