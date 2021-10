Good Doctor saison 5 : nouveaux acteurs, mariage... ce que l'on sait déjà sur la suite

Un mariage pour Shaun et Lea

Lea (Paige Spara) a demandé Shaun (Freddie Highmore) en mariage dans le final de la saison 4. Une union que les deux amoureux vont préparer lentement mais sûrement au début de la saison 5. Le boss de la série a même déjà confirmé qu'ils se passeront bien la bague au doigt cette année et la bande-annonce à voir dans notre diaporama tease cette union. Reste à savoir quand et s'il y aura du drama le jour J.

Les autres intrigues à venir

Dans la saison 5 de Good Doctor, on verra aussi le couple Park (Will Yun Lee) / Reznick (Fiona Gubelmann) évoluer ; la relation entre Lim (Christina Chang) et Mateo (enfin, au début) mais pas que. Salen va aussi utiliser l'autisme de Shaun pour faire de la pub pour l'hôpital, ce qui ne va pas vraiment plaire aux médecins et il y aura des tensions entre elle et Glassman (Richard Schiff) .

Quelle date de diffusion ?

Pour l'instant, la date de diffusion de la suite de Good Doctor sur TF1 n'est pas connue et ce n'est pas étonnant : la saison 5 a débuté depuis un mois seulement. Il faudra donc certainement attendre septembre 2022 avant de la voir chez nous. Mais, dès le mercredi 17 novembre, vous pourrez retrouver la suite d'une autre série médicale : la saison 3 de New Amsterdam.