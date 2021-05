Panic : 3 bonnes raisons de mater la nouvelle série d'Amazon Prime Video

Chaque été, les élèves en terminale de la petite ville Carp, au Texas, participent à un jeu dangereux, et surtout illégal, à l'abri des regards des adultes. Lorsque Heather Nill (Olivia Welch) décide de se lancer dans l'expérience pour l'argent promis à la clé, elle ne s'attend pas à se retrouve au coeur de nombreux secrets, mystères et mensonges. S'en suit alors un enchaînement de dramas et de révélations chocs. Voici l'histoire de Panic, la nouvelle série teen d'Amazon Prime Video, après The Wilds, prochainement de retour avec sa saison 2, ou encore L'Internat : Las Cumbres. PRBK vous donne 3 bonnes raisons de la regarder !

Un teen drama addictif et efficace

Les séries teen sont de plus en plus nombreuses et on ne vas pas se le cacher, elles ne sont pas toutes incroyables. Panic, elle, arrive à sortir du lot avec son côté assez dark et ses nombreuses révélations chocs : vous n'allez pas vous ennuyer du début à la fin ! La nouvelle création originale d'Amazon Prime Video est addictive dès le départ : vous êtes directement plongés dans l'univers contrôlé par Heather, Natalie, Dodge, Ray, Bishop et le reste des ados. Il est même difficile de ne pas enchaîner les épisodes pour se dépêcher de voir la fin.

En revanche, ne vous attendez pas à un teen drama léger et tout beau tout rose. La plateforme de streaming a d'ailleurs pris le soin de poster un message préventif, notamment sur le suicide, à chaque début d'épisode. Les jeunes de Carp nous emmènent avec eux dans leur jeu complètement fou, mais il ne faut bien évidemment pas le reproduire dans la vraie vie.

Un casting vraiment cool

La plupart des acteurs de Panic sont méconnus, mais grâce à la série, leur carrière devrait prendre un nouveau tournant. En tout cas, le casting est vraiment cool ! Les acteurs jeunes, Olivia Welch (Heather), Mike Faist (Dodge), Jessica Sula (Natalie), Ray Nicholson (Ray) - le fils de Jack Nicholson - ou encore Camron Jones (Bishop), ont tous été très bien choisis. Comme ceux pour incarner les adultes impuissants face au jeu Panic : Enrique Murciano (Shérif Cortez), Moira Kelly (Laura Kean), Rachel Bay Jones (Sherri), Nancy McKeon (Jessica). Même s'ils ne sont pas mis en avant dans la série, ils ont aussi leur importance avec leurs histoires à raconter, avec de gros secrets.

Une histoire d'amour impossible

On aime tous les amours impossible non ? Un peu comme celui entre Chuck et Blair dans Gossip Girl, Adam et Eric dans Sex Education et Clarke et Alexa dans The 100. Eh bien, vous allez être servis à ce niveau-là dans Panic. Deux personnages complètement opposés l'un à l'autre, un bad boy et une gentille fille, vont se rapprocher sur un malentendu et celui qui ne devrait pas va commencer à ressentir sentiments totalement inconnus pour lui. Même si certains risquent de ne pas forcément l'apprécier, ils n'auront envie que d'une chose : le voir en couple avec l'adolescente en question ! On a tous un petit coeur sensible 😉