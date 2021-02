L'Internat, Las Cumbres : faut-il regarder la nouvelle série d'Amazon Prime Video ?

Une série horrifique comme on les aime

Dès le premier épisode, L'Internat : Las Cumbres nous plonge dans son univers dark et flippant et on se dit qu'on n'aimerait pas du tout être à la place des adolescents rebelles. On est rapidement happé par l'histoire et embarqué dans ce lieu sombre avec des règles très strictes à respecter, mais la curiosité laisse vite place à l'inquiétude et à l'angoisse avec la montée crescendo des phénomènes étranges, venus de la forêt proche de l'internat. Les élèves n'ont pas le temps de prendre leurs marques qu'ils sont déjà victimes des dangers ancestraux. L'avantage est que l'intrigue se met en place dès le début, pas besoin de patienter plusieurs épisodes pour rentrer dedans.

Il faut dire que les acteurs apportent beaucoup à la série. On sent qu'ils ont été soigneusement choisis pour respecter les traits de caractères différents des adolescents. La plupart ne sont pas encore connus en France, mais ça ne devrait pas tarder. On retient surtout la prestation d'Asia Ortega (Amaia), Alberto Amarilla (Elias), Carlos Alcaide (Manu), Daniela Rubio (Adele) ou encore Claudia Riera (Ines). Dans L'Internat : Las Cumbres, ils sont vraiment complémentaires, ce qui amène un réel plus à l'ambiance du show espagnol.

Les fans d'Elite seront aussi très heureux de retrouver Mina El Hammani, qui ne sera pas au casting de la saison 4. En bref, la nouvelle série d'Amazon Prime Video respecte les promesses d'une création horrifique comme on les aime. Mystère, peur, fantastique, secrets, mensonges... tous les ingrédient sont réunis pour nous tenir en haleine jusqu'au bout. On valide !