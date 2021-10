Good Doctor saison 5 : un acteur quitte (déjà) la série

Le site américain n'a pour l'instant pas dévoilé les raisons de ce départ surprise et pas vraiment prévu. S'est-il passé quelque chose en coulisses ? Y'a-t-il eu des mésententes sur le tournage ? Dans ce début de saison 5, Mateo était en couple avec Lim (Christina Chang) qui avait bien besoin d'amour après ses histoires de coeur compliquées. On ne sait pour l'instant pas quand ou comment Mateo va quitter Good Doctor et l'acteur n'a pas encore réagi à l'annonce de son départ.