New Amsterdam saison 3 : un départ, Max et Helen... les infos (et spoilers) sur la suite

On ne se lasse pas de voir des séries médicales. En plus de Grey's Anatomy, The Resident ou bien Good Doctor, on a pu aussi découvrir sur TF1 New Amsterdam, basée sur la vie d'un vrai médecin. Une série lancée en 2018 aux Etats-Unis qui fait de nouveau pas mal parler grâce à Netflix suite à la mise en ligne de la saison 1 puis de la saison 2 sur la plateforme en ce mois de juillet 2021. Si vous avez fini la saison 2, vous vous posez peut-être des questions sur ce qui vous attend dans la saison 3. On vous donne des réponses.

Moins d'épisodes

La saison 3 de New Amsterdam a déjà été diffusée aux Etats-Unis. A cause de la pandémie de Covid-19, elle n'a été lancée qu'en mars 2021 sur NBC et s'est terminée le 8 juin dernier. On ne sait pas encore quand elle sera diffusée sur TF1 ni à quelle date Netflix la proposera. Mais une chose est sûre : elle est composée de moins d'épisodes. Elle n'en compte en fait que 14 contre 18 en saison 2 et 22 en saison 1. La faute (évidemment) à la pandémie mondiale qui a retardé le tournage.

Un départ parmi les médecins

La saison 3 de New Amsterdam marque le départ d'un médecin et non, ce n'est pas le Dr Reynolds (Jocko Sims) dont on vous parle plus bas. C'est en fait Vijay Kapoor qui va raccrocher la blouse. Son interprète, Anupam Kher, a décidé de quitter la série. Un départ annoncé dans l'épisode 7 mais qui a lieu bien plus tôt : c'est dans l'épisode 2 que Vijay fait sa dernière apparition. Anupam Kher ne s'est pas confié sur les raisons de son départ pour le moment mais il serait lié à des raisons personnelles : son épouse est atteinte d'un cancer du sang.