Freddie Highmore (Good Doctor) est marié : qui est sa femme ?

Même s'il est célèbre depuis son plus jeune âge, Freddie Highmore a réussi un exploit : ne quasiment jamais afficher sa vie privée. L'acteur de 30 ans, vu dans Neverland et Charlie et la chocolaterie, n'a pas de compte Instagram et fait très peu d'apparitions. Freddie Highmore a donc surpris tout le monde en dévoilant en septembre 2021 s'être marié. "Je suis marié à une femme vraiment merveilleuse donc oui, je suis très heureux" avait-il expliqué à Jimmy Kimmel.

Qui est Klarissa Munz, la femme de Freddie Highmore ?

Officiellement, Freddie Highmore n'a jamais dévoilé l'identité de sa femme mais on peut compter sur les médias US pour nous en dire plus. L'acteur de Good Doctor partage la vie de Klarissa Munz qui travaille dans l'univers de la conception de sites web. Leur idylle n'est pas nouvelle : ils se sont rencontrés à l'université. Eh oui, malgré sa carrière d'acteur, Freddie Highmore a suivi une scolarité quasi-normale et a étudié à l'université de Cambridge entre 2010 et 2014, en plus d'études à la London School of Economics.

Un compte Instagram fan du couple a d'ailleurs posté plusieurs images des deux amoureux :