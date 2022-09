Good Doctor saison 5 : un mort à l'hôpital ? Ce médecin en grand danger

Ce médecin va-t-il mourir ?

Dans le dernier épisode de la saison 5 de Good Doctor, Shaun (Freddie Highmore) et Lea (Paige Spara) vont se marier. Mais leur banquet de mariage va mal se terminer pour l'un des membres de l'hôpital. On parle du Dr Lim, jouée par Christina Chang. Un peu plus tôt dans la saison, elle va aider une infirmière victime de violences conjugales et va la recueillir chez elle. Pendant que tout le monde fera la fête, le mari de cette dernière va débarquer à l'hôpital et attaquer sa femme et Lim qui va être poignardée et sera laissée en sang sur le sol.

Pour connaître le destin de Lim, il faudra patienter encore un peu. Nous ne saurons que dans le premier épisode de la saison 6 si le personnage va survivre ou rejoindra le cimetière. La série médicale revient pour sa nouvelle saison ce lundi 3 octobre 2022.