Glee : bientôt un reboot ? La fausse bonne idée à l'étude chez la FOX

On ne compte plus les séries qui ont fait leur retour ces dernières années... et ce n'est pas fini ! Après Gossip Girl et prochainement Sex and the City, de nombreux autres projets sont en cours comme le reboot de Pretty Little Liars ou bien celui de True Blood. Pour l'originalité, il faudra repasser... Cette mode est si présente à Hollywood que certaines chaînes ont encore des idées derrière la tête.

Glee, bientôt le retour ?

Parmi ces (mauvaises) idées ? Un potentiel retour de Glee du côté de la FOX. La chaîne américaine qui diffuse actuellement The Resident ou bien la franchise 9-1-1 a déjà évoqué un possible retour de 24 heures chrono mais ne ferme pas non plus la porte à une nouvelle version de Glee. Et en tant que personne ayant été au bout de l'atroce 6e saison, on a une question : POURQUOI ?

Bref, le Président de Fox Entertainment, Michael Thorn, a récemment confié à Deadline qu'en plus de Jack Bauer, il ne dit pas totalement non à un retour de Glee. Bon, petite consolation, il a précisé ne pas avoir pour l'instant reçu de nouveau pitch pour faire revenir la série. Mais il a quand même expliqué : "Nous sommes toujours ouverts à rendre hommage à nos séries iconiques et à les revisiter avec des points de vus surprenants et de nouvelles approches (...) Nous sommes toujours ouverts à réinventer nos meilleurs succès". Ben nous, on est pas trop ouverts pour revisiter Glee mais bon...