Gims : la vraie raison qui l'a poussé à accepter de chanter pour la finale de la Coupe du monde au Qatar

Boycotter la Coupe du Monde 2022 ? Un concept que ne valide pas Gims. Alors que l'organisation de la compétition internationale de football au Qatar fait polémique depuis de nombreuses années, que ce soit pour les milliers de morts causées sur les chantiers ou le non respect de certains droits humains dans le pays (sans parler de l'aberration écologique que cela représente), le rappeur/chanteur a décidé de participer à la fête à sa façon.

Gims explique pourquoi il chantera à la Coupe du Monde 2022

Aussi, c'est au cours de la cérémonie de clôture que l'artiste débarquera à Doha le 18 décembre 2022 afin d'y faire le show en interprétant ses chansons cultes et - peut-être, motiver l'Equipe de France à tout donner lors d'une potentielle deuxième finale successive. Et tandis que de nombreux fans s'avouent aujourd'hui déçus de voir l'interprète de Maintenant et Only You laisser de côté ses valeurs, Gims n'a absolument aucun problème de conscience.

Invité ce mercredi 30 novembre par France Inter à s'exprimer sur sa future présence au Qatar, l'ancien membre de la Sexion d'Assaut a tenu à recontextualiser cette collaboration : "Ce contrat, on me le propose il y a un peu plus de deux ans, dans un cadre spécial, le fameux confinement. On est privé de liberté, on n'est pas bien, beaucoup de gens sont en dépression, le monde est à l'arrêt". Aussi, cette invitation lui est apparue à l'époque comme un soulagement, lui promettant de s'amuser à nouveau, mais également comme un moyen de redonner le sourire au public.

"Il n'y avait pas de polémiques à ce moment-là"

Surtout, il a tenu le préciser, il s'est engagé à une période où la colère contre cette Coupe du Monde ne grondait pas autant : "Aujourd'hui on a des polémiques sur tout ce qui se dit autour du Qatar, des choses qui sont certainement vraies, qui concernent les droits de l'homme. Mais on a l'impression que j'ai accepté le truc avant-hier." De fait, il l'a assuré, c'est simplement le timing qui fait qu'il se retrouvera bientôt sur scène à Doah : "Ce serait arrivé il y a une semaine le cas aurait été totalement différent mais ce n'est pas le cas. Ça fait deux ans, c'était pendant le confinement, il n'y avait pas de polémiques à ce moment-là."

De quoi rassurer ses fans ? Oui... et non. Après tout, il l'a également confessé, il s'agit de toute façon d'un événement beaucoup trop important pour oser le snober : "On parle de la Coupe du monde, de chanter devant des milliards (de personnes). On est dans un cadre particulier, un cadre où ça ne se refuse pas". Autrement dit, polémiques ou non, il y serait probablement quand même allé.