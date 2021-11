Franck (L'Amour est dans le pré 2021) recalé par Cécile : elle dénonce le forcing de la prod

On a récemment pu le découvrir sur M6, Franck n'a pas su écouter son coeur dans l'Amour est dans le pré 2021. Alors que Cécile semblait faite pour le sylviculteur, c'est finalement Anne-Lise qui a eu le droit à ses faveurs. Un choix qui a étonné tous les téléspectateurs et qu'il a lui-même rapidement regretté. Comme il l'a expliqué sur Instagram quelques jours après la diffusion de l'émission, c'est bien avec sa première prétendante qu'il aurait dû tenter l'aventure, "Après le départ de Cécile, AL se dévoilait et me plaisait de moins en moins. Cette illusion d'amour s'est transformée en indifférence."

Comment Cécile a changé suite à sa rencontre avec Franck

Une prise de conscience tardive qui n'a visiblement pas ému Cécile. Face aux rumeurs de retrouvailles qui pullulent sur le net depuis plusieurs semaines, la laborantine de 43 ans a confirmé qu'elle n'offrira pas de seconde chance au célibataire dans les prochains épisodes. La raison ? Elle n'a pas forcément été blessée par les agissements de Franck à l'époque, mais sa situation personnelle a simplement évolué. Dès son départ du programme, elle a appris à mieux se connaître et à s'écouter, ce qui ne serait pas compatible avec une nouvelle relation avec Franck à l'heure actuelle.

"Il y a peu de temps, lors d'un soin énergétique, j'ai ressenti quelque chose de très fort, a-t-elle confessé sur son compte Instagram, présentant cette révélation comme une naissance et une nouvelle rencontre avec elle-même. J'ai ressenti ça pour moi. Un moment merveilleux, intense, magique et transformateur. Depuis que j'ai ressenti cet amour pour moi, je m'aime et je n'ai plus peur d'être seule et donc je n'ai plus peur de dire NON."

La production a fait pression sur Cécile pour qu'elle revienne

Une révolution interne qui lui fait énormément de bien aujourd'hui, "Je vous souhaite à tous de réussir à dire non avec votre coeur (...) car cela signifie que vous avez trouvé un équilibre et une paix intérieure", mais qui n'a visiblement pas fait le bonheur de tout le monde lors du tournage. Même si elle n'en veut pas spécialement à l'émission de M6, "Je respecte la production et les téléspectateurs", elle n'a en revanche pas caché avoir été agacée par le comportement intrusif des producteurs en coulisses.

Selon Cécile, l'équipe de L'Amour est dans le pré aurait été beaucoup trop insistante afin de lui faire changer d'avis et la motiver à retourner auprès de Franck, sans jamais prendre la peine de s'intéresser à ses besoins. Après avoir confié, "Ca a dérangé la production quand même [sa nouvelle façon d'aborder la vie, ndlr]", la quarantenaire a dévoilé une liste des propositions déplacées faites par les producteurs pour la convaincre, "Réponds-lui lorsqu'il te parle comme ça. Euh non. Tu ne veux pas revenir, il n'arrête pas de pleurer ? Euh non. Tu as reçu son sms ? Oui. Tu ne veux pas revenir ? Euh non. Tu ne veux pas parler avec lui au téléphone et que nous filmions ? Euh non. Tu veux qu'il vienne chez toi pour apprendre à vous découvrir ? Euh non. Tu ne veux pas profiter d'un voyage ? Euh non".

Un dialogue de sourd épuisant pour Cécile, qui ne souhaite qu'une seule chose désormais : qu'on la laisse tranquille. "J'ai partagé avec vous tous des émotions à l'état pur et j'en suis ravie, a-t-elle confié. Mais je ne voulais pas m'exposer plus que de raison et surtout je me devais de préserver mes enfants et de me respecter."

De quoi comprendre que les producteurs forcent un peu ce qu'ils veulent en coulisses afin d'obtenir le résultat qu'ils souhaitent à l'écran ? Difficile à dire. Malgré tout, ces révélations ne devraient pas faire plaisir à Franck, lui qui a déjà critiqué et dénoncé le montage de l'émission.