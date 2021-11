Franck (L'Amour est dans le pré 2021) : "lamentable" et "malhonnête", il critique le montage...

C'est peu dire que la gestion de Franck avec ses prétendantes dans L'Amour est dans le pré 2021 a été plus que maladroite. Alors que Cécile semblait faite pour le sylviculteur, c'est finalement Anne-Lise qui a eu le droit à ses faveurs. Problème, quand il s'est rendu compte de son erreur, il n'a pas eu la meilleure attitude possible en la délaissant totalement.

Franck s'explique sur son comportement face à Anne-Lise

Un comportement surprenant et discutable à l'écran, qui a été largement critiqué sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Instagram officiel de l'émission. Une situation habituelle avec le programme d'M6, mais qui n'a pas été bien vécue par Franck. Au contraire, lassé de se retrouver sous le feux des critiques ou insultes, le maraîcher a profité de son propre compte pour réagir aux haters.

Dans un premier temps, Franck a tenu à s'expliquer sur sa relation avec Anne-Lise et sur ce qu'il s'est passé dans sa tête lors du tournage, "J'étais persuadé d'aimer Anne-Lise. C'est pour ça que je l'ai embrassée plusieurs fois. Pour voir si un déclic allait se faire". Or, il l'a admis, rien de ce qu'il espérait ne s'est concrétisé, "Il ne s'est pas fait. Je me sens honteux de l'avoir fait, mais il fallait le faire." Pire, il s'est involontairement laissé dépasser par cette situation devenue, selon lui, hors de contrôle, "Après le départ de Cécile, AL se dévoilait et me plaisait de moins en moins. Cette illusion d'amour s'est transformée en indifférence."

Le célibataire critique le montage d'ADP

De quoi expliquer sa froideur ? Oui, mais pas seulement. Face aux nombreux reproches, Franck a plusieurs fois sous-entendu que les producteurs de L'Amour est dans le pré seraient surtout très doués pour manipuler les images. Après un coup de gueule à l'encontre d'une Internaute un peu trop critique, "Et si vous attendiez d'avoir vu tous les épisodes avant de juger, ce serait peut-être pas mal, non ? On se croirait dans un caquetoire où les avis des plus idiotes sont les plus plausibles. Vous faites faites des commentaires incisifs et tranchés sur des scènes coupées et montées. Un peu de retenue, svp", le célibataire a déploré que ses adieux avec Anne-Lise avaient été "totalement déformés".

A en croire ses propos, sa prétendante n'aurait en effet pas été aussi sincère qu'on pouvait le croire, "Ses larmes, vous y avez cru ?", la faute à la production qui aurait tout fait pour dénaturer la réalité, "Il y a de quoi ne pas être content. Passer pour un gros lourd à cause d'un montage malhonnête est lamentable." Un coup de bluff de sa part pour éviter d'avoir à assumer son attitude ? Peut-être pas. Il l'a ensuite rappelé, il n'est pas le seul candidat de l'émission à se plaindre du montage, "Cette année, nous sommes plusieurs à s'être faits piéger. C'est malhonnête et irrespectueux".